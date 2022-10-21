Волкановски: меня попросили подготовиться к взвешиванию. Кто-то боролся с весогонкой

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александр Волкановски рассказал о просьбе организаторов подготовиться к процедуре официального взвешивания, так как возник риск, что один из бойцов главного поединка вечера не сможет сделать вес.

Волкановски стал запасным бойцом на титульный поединок бразильского бойца Чарльза Оливейры и россиянина Ислама Махачева, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 280.

«Вчера поздно вечером меня попросили подготовиться к взвешиванию. Очевидно, что кто-то боролся с весогонкой. Но я к тому моменту не спал», — сказал Волкановски в интервью BT Sport.

Сегодня, 21 октября, завершилась официальная процедура взвешивания. Оливейра и Махачев смогли уложиться в лимит лёгкого дивизиона, показав одинаковый вес (70,08 кг).

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