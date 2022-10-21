Волкановски: меня попросили подготовиться к взвешиванию. Кто-то боролся с весогонкой

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Александр Волкановски рассказал о просьбе организаторов подготовиться к процедуре официального взвешивания, так как возник риск, что один из бойцов главного поединка вечера не сможет сделать вес.
Волкановски стал запасным бойцом на титульный поединок бразильского бойца Чарльза Оливейры и россиянина Ислама Махачева, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 280.
«Вчера поздно вечером меня попросили подготовиться к взвешиванию. Очевидно, что кто-то боролся с весогонкой. Но я к тому моменту не спал», — сказал Волкановски в интервью BT Sport.
Сегодня, 21 октября, завершилась официальная процедура взвешивания. Оливейра и Махачев смогли уложиться в лимит лёгкого дивизиона, показав одинаковый вес (70,08 кг).
Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски.
- 21 октября 2022
-
11:51
-
11:32
-
11:25
-
11:18
-
11:03
-
10:48
-
10:45
-
10:31
-
10:17
-
10:04
-
09:46
-
09:31
-
09:19
-
08:21
-
08:16
-
08:13
-
08:05
-
08:04
-
00:53
-
00:03
- 20 октября 2022
-
23:49
-
22:53
-
22:15
-
22:05
-
21:48
-
21:17
-
21:03
-
20:31
-
19:50
-
19:37
-
19:24
-
19:09
-
19:06
-
18:38
-
18:30