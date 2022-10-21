«Уверен, они будут драться в будущем». Хабиб показал фото Махачева с будущим соперником

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своих социальных сетях фотографию соотечественника Ислама Махачева с польским бойцом Матеушом Гамротом. Хабиб уверен, что бойцы в будущем проведут между собой поединок.
«Уверен, они будут драться в будущем», — подписал фото Нурмагомедов.
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе.
В этот же день свой поединок проведёт Матеуш Гамрот. Его соперником будет американский боец Бенеил Дариуш.
Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280.
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