«Уверен, они будут драться в будущем». Хабиб показал фото Махачева с будущим соперником

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своих социальных сетях фотографию соотечественника Ислама Махачева с польским бойцом Матеушом Гамротом. Хабиб уверен, что бойцы в будущем проведут между собой поединок.

«Уверен, они будут драться в будущем», — подписал фото Нурмагомедов.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

В субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе.

В этот же день свой поединок проведёт Матеуш Гамрот. Его соперником будет американский боец Бенеил Дариуш.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280.