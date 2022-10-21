Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гвоздик встретился с Усиком. Фото

Гвоздик встретился с Усиком. Фото
Комментарии

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию с соотечественником, чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком.

«На благотворительном вечере фонда Усика. С моим старым другом», — подписал фото Гвоздик.

Фото: Из личного архива Александра Гвоздика

Напомним, в своём последнем бою, который состоялся в октябре 2019 года, Гвоздик в объединительном бою проиграл россиянину Артуру Бетербиеву, досрочно остановившему его в 10-м раунде. Усик в последнем бою, прошедшем в августе этого года, победил британца Энтони Джошуа. Это был реванш. В первом противостоянии победу также добыл Усик.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:

Страшный сон украинца. Уайлдер придёт за Усиком — и заберёт у него всё Страшный сон украинца. Уайлдер придёт за Усиком — и заберёт у него всё
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022