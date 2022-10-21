Стала известна дата боя между Теренсом Кроуфордом и россиянином Давидом Аванесяном

Бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Давид Аванесян проведёт титульный поединок с американцем Теренсом Кроуфордом, сообщает ESPN. Боксёры подписали контракт на бой, который состоится 10 декабря в Омахе (США).

Аванесян провёл последний поединок 19 марта 2022 года в Лондоне (Англия). Его соперником был представитель Финляндии Оскари Метц. Россиянин одержал победу во втором раунде техническим нокаутом. Судья остановил бой после того, как Давид нанёс серию ударов. Таким образом, Аванесян в четвёртый раз защитил титул чемпиона Европы в весовой категории до 66,68 кг.

Кроуфорд в предыдущем поединке сошёлся с соотечественником Шоном Портером. Бой состоялся 20 ноября 2021 года и завершился досрочной победой Теренса техническим нокаутом.

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