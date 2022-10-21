Махно: Махачев финиширует Оливейру в концовке 3-го или 4-го раунда

Российский боец смешанных единоборств Алексей Махно поделился ожиданиями от титульного поединка UFC между соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Махно уверен, что Махачев финиширует своего оппонента в концовке 3-го или 4-го раунда.

«Думаю, в конце третьего или четвёртого раунда Махачев его финиширует. Ислам измотает его вознёй у стены, вряд ли Оливейра угрожает своим партером и уровнем борьбы Махачеву. Наверное, это будет не самый зрелищный бой, к которому мы привыкли. Ислам одержит победу. В таком бою нельзя называть фаворита. Всё-таки у Оливейры серия побед где-то из 11 боёв. Но отдам преимущество Исламу 65% на 35%», — цитирует Махно Legalbet.

Напомним, в субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280