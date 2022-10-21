Корешков выделил преимущества Махачева перед боем с Оливейрой

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков поделился ожиданиями от титульного поединка UFC между соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Корешков считает, что бой продлится не менее трёх раундов и завершится победой российского бойца. По мнению Андрея, Ислам лучше готов функционально и имеет преимущество в плане акклиматизации.

«Очень трудно предугадать сценарий, потому что и Махачев, и Оливейра хорошо борются в партере, но Ислам, наверное, в стойке будет получше. Непонятно, будет ли Махачев рисковать и заходить в партер или нет. В стойке оба бойца очень опасны. Я затрудняюсь сказать, как будет проходить бой, для меня он очень интересен.



Мне кажется, бой продлится 3-4 раунда, а потом, скорее всего, Ислам его финиширует: либо забьёт, либо нокаутирует. Думаю, Ислам функционально будет лучше готов. Оливейре сгонка веса даётся очень тяжело, да и вообще, если посмотреть на его предыдущие бои, то он ждал, когда его соперники подустанут. Так и получалось, что они уставали, а затем, завязавшись в партере, он душил их и делал какие-то приёмы.



Функционал Махачева будет лучше, поэтому не думаю, что он устанет быстрее Оливейры, для которого часовой пояс будет непривычный, ведь между Бразилией и Абу-Даби большая разница. Ислам же проходил там подготовку, он акклиматизирован, поэтому не думаю, что его быстро настигнут проблемы с дыханием и выносливостью», — приводит слова Корешкова Legalbet.



Напомним, в субботу, 22 октября 2022 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В главном бою вечера россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону будет чемпионский пояс в лёгком весе.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280.