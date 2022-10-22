Стерлинг — Диллашоу: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в соглавном событии которого сразятся бойцы из США: Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Поединок будет носить статус титульного.
Текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу проведёт «Чемпионат». В России поединок в прямом эфире покажет телеканал «Матч». Прямая трансляция основного карда начнётся приблизительно в 21:00 мск.
В главном бою турнира встретятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра. Кроме того, в главном карде поединок проведёт россиянин Пётр Ян, противостоять которому будет американец Шон О'Мэлли.
Лучшие фото и видео о боях Яна и Махачева в нашем канале Чемп.Fights.
Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму
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