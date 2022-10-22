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Пётр Ян — Шон О’Мэлли: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Пётр Ян — Шон О’Мэлли: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 22 октября мск, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном карде которого поединок проведут россиянин Пётр Ян и представитель США Шон О’Мэлли.

Текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу будет вести «Чемпионат». В Российской Федерации поединок Яна и О’Мэлли в прямом эфире можно будет увидеть по телеканалу «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Прямая трансляция основного карда начнётся примерно в 21:00 мск. Начало боя Петра и Шона стоит ожидать ориентировочно в 22:00 мск.

В главном событии спортивного шоу поединок проведут россиянин Ислам Махачев и Чарльз Оливейра из Бразилии. Бойцы поспорят за чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли:

UFC 280: Махачев — Оливейра. Бразилец сделал вес! Бою века быть!!! UFC 280: Махачев — Оливейра. Бразилец сделал вес! Бою века быть!!!
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