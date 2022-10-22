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Волкан Оздемир — Никита Крылов: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Волкан Оздемир — Никита Крылов: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 280. В предварительном карде состоится бой украинского бойца Никиты Крылова с бывшим претендентом на чемпионский пояс в полутяжёлом весе Волканом Оздемиром.

Текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу проведёт «Чемпионат». В России весь турнир UFC 280 в прямом эфире покажет телеканал «Матч Боец». Трансляция начнётся в 16:55 мск. Также на «Матч ТВ» покажут трансляцию основного карда. Бой Никиты Крылова и Волкана Оздемира начнётся ориентировочно в 18:15 мск.

Никита Крылов в своём последнем поединке одержал победу нокаутом над шведом Александром Густаффсоном. Оздемир в последнем бою выиграл решением судей у Пола Крэйга.

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