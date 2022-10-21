Махачев: вы обсуждаете меня, но с кем дрался Оливейра до титула?

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался о том, насколько заслуженно он получил возможность биться за титул.



Чарльз Оливейра, соперник Махачева, ранее заявил, что Ислам получил титульный бой только благодаря Хабибу Нурмагомедову.



«Когда Оливейра вышел биться за титул, то кого он выиграл до этого? И даже с кем он бился за пояс? С Майклом Чендлера. Вы, ребята, обсуждаете, заслуженно ли я получил титульный бой, но скажите, кого Чарльз побил до титульного поединка?», — сказал Махачев на пресс-конференции.



Титульный поединок Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой пройдёт 22 октября в Абу-Даби на турнире UFC 280.



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