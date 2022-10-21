Махачев — Оливейре: сколько месяцев ты пытался избежать этого боя?

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев заявил, что бразилец Чарльз Оливейра пытался избежать поединка с ним.



«Этот парень постоянно просит денежные бои, но сам ещё по-английски не говорит. Его никто не понимает. Как только ты сказал о Бразилии, я написал, что готов провести поединок там. Мне без разницы, где драться. Ничего, уже в субботу мы побьёмся. Совсем скоро. Сколько месяцев ты пытался избежать этого боя? Ты даже не мог произнести моё имя. Конор, Нейт Диаз, кто угодно, но ни разу не произнёс моё имя. Сан-Пауло, ещё где-то в Бразилии, мне без разницы», — заявил Махачев на пресс-конференции.



Поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой возглавит турнир UFC 280 22 октября в Абу-Даби.



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