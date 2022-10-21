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«Читер надерёт тебе задницу». Диллашоу обратился к Стерлингу

«Читер надерёт тебе задницу». Диллашоу обратился к Стерлингу
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу отреагировал на слова будущего соперника Алджамейна Стерлинга.

Стерлинг в очередной раз напомнил Диллашоу об инциденте с положительной допинг-пробой. Алджамейн назвал Диллашоу «читером» и заявил, что Ти Джей вновь употреблял допинг перед очным боем.

«Послушай, я уже смирился с этим. Читер придёт и надерёт тебе задницу. Если тебя так беспокоит эта тема, то можешь прийти и проверить меня лично», — цитирует Диллашоу BJ Penn.

Алджамейн Стерлинг является действующим чемпионом в легчайшем весе. В словам последнем поединке в апреле этого года Стерлинг одержал победу раздельным решением судей над Петром Яном.

Ти Джей Диллашоу в июле 2021 года выиграл Кори Сэндхагена.

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