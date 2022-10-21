У Мовсара Евлоева разрыв крестообразных связок

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком весе, пропускает турнир UFC Fight Night из-за травмы крестообразных связок. Об этом сообщил менеджер бойца Саят Абдрахманов.



«Мовсар травмировался в зале в США во время групповой тренировки по борьбе. Сначала MРТ показала, что у Евлоева травма мениска и связка, но в Москве после повторного обследования сказали, что у него разрыв передней и задней крестообразных связок. В этом случае выступать было уже невозможно», — рассказал Абдрахманов в интервью «Матч ТВ».



На счету Мовсара Евлоева 16 поединков в смешанных единоборствах и 16 побед. Бой Евлоева с американцем Брайсом Митчеллом должен был возглавить турнир UFC Fight Night 5 ноября.

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