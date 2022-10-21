Махачев: знаю, что финиширую Оливейру, потому что он всегда сдаётся
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе в UFC, уверен, что сможет финишировать бразильца Чарльза Оливейру.
«Хочу финишировать Оливейру в партере. У него рекорд по количеству финишей в UFC и я хочу отобрать у него это достижение. Мне удалось финишировать всех своих последних соперников. Я всегда стараюсь сделать это и я не сомневаюсь, что финиширую Чарльза, потому что он всегда сдаётся. Я это покажу», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Титульный поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.
Лучшие фото и видео о боях Яна и Махачева в нашем канале Чемп.Fights.
Комментарии
- 21 октября 2022
-
20:32
-
20:14
-
19:38
-
19:14
-
19:03
-
18:21
-
17:53
-
16:53
-
14:46
-
14:33
-
12:57
-
12:40
-
12:13
-
12:05
-
11:51
-
11:32
-
11:25
-
11:18
-
11:03
-
10:48
-
10:45
-
10:31
-
10:17
-
10:04
-
09:46
-
09:31
-
09:19
-
08:21
-
08:16
-
08:13
-
08:05
-
08:04
-
00:53
-
00:03
- 20 октября 2022
-
23:49
Партнерский контент