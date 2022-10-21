Махачев: знаю, что финиширую Оливейру, потому что он всегда сдаётся

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе в UFC, уверен, что сможет финишировать бразильца Чарльза Оливейру.



«Хочу финишировать Оливейру в партере. У него рекорд по количеству финишей в UFC и я хочу отобрать у него это достижение. Мне удалось финишировать всех своих последних соперников. Я всегда стараюсь сделать это и я не сомневаюсь, что финиширую Чарльза, потому что он всегда сдаётся. Я это покажу», — сказал Махачев на пресс-конференции.



Титульный поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.



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