Дебютный бой Джона Джонса в тяжёлом весе откладывается как минимум до весны

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что дебютный бой экс-чемпиона промоушена в полутяжёлом весe Джона Джонса в тяжёлом весе откладывается как минимум до весны.



«Я надеюсь, мы вернём Джонса в октагон в начале года. Точнее, весной», — сообщил Уайт в интервью TheMacLife.



Ранее сам Джонс писал, что планирует провести бой на турнире смешанных единоборств UFC 282, который состоится в декабре. Эту информацию также подтверждал известный журналист Ариэль Хельвани.



После объявления о переходе Джонса в тяжёлый вес он не провёл ещё ни одного поединка. Последний бой американского бойца состоялся в феврале 2020 года.



В марте 2023 года Джон Джонс может провести бой с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем.

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