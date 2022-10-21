Махачев: не буду бросать вызов Макгрегору, потому что хочу биться с настоящими бойцами

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, прокомментировал возможный бой с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Макгрегор в последнее время занят только тем, что сидит в «твиттере». Он всегда там, потому что люди о нём уже практически забыли. Поэтому Конор постоянно пытается написать что-то такое, чтобы его обсуждали. Я не верю, что он вернётся.



Все бойцы пытаются его вызвать, но я этого делать не стану. Если выиграю, то не буду бросать вызов Макгрегору, потому что хочу биться с настоящими бойцами, которые заслуживают титульный бой: Гамрот, Дариуш и другие», — цитирует Махачева BJPenn.



22 октября Ислам Махачев проведёт титульный поединок с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Бой пройдёт на турнире UFC 280 в Абу-Даби.