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Махачев: не буду бросать вызов Макгрегору, потому что хочу биться с настоящими бойцами

Махачев: не буду бросать вызов Макгрегору, потому что хочу биться с настоящими бойцами
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, прокомментировал возможный бой с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Макгрегор в последнее время занят только тем, что сидит в «твиттере». Он всегда там, потому что люди о нём уже практически забыли. Поэтому Конор постоянно пытается написать что-то такое, чтобы его обсуждали. Я не верю, что он вернётся.

Все бойцы пытаются его вызвать, но я этого делать не стану. Если выиграю, то не буду бросать вызов Макгрегору, потому что хочу биться с настоящими бойцами, которые заслуживают титульный бой: Гамрот, Дариуш и другие», — цитирует Махачева BJPenn.

22 октября Ислам Махачев проведёт титульный поединок с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Бой пройдёт на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE
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