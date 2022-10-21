Альдо: Оливейра победит Махачева нокаутом
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка в лёгкой весовой категории между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Это будет сложный бой для Оливейры. Я знаю, что Чарльз отлично владеет джиу-джитсу, но я никогда не видел, чтобы кто-то боролся с Махачевым в партере и получал преимущество. При всём уважении, на земле доминировать будет Ислам. Но я думаю, что Чарльз одержит победу нокаутом», — приводит слова Альдо MMA Fighting.
Поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.
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