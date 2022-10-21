Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Альдо: Оливейра победит Махачева нокаутом

Альдо: Оливейра победит Махачева нокаутом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка в лёгкой весовой категории между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Это будет сложный бой для Оливейры. Я знаю, что Чарльз отлично владеет джиу-джитсу, но я никогда не видел, чтобы кто-то боролся с Махачевым в партере и получал преимущество. При всём уважении, на земле доминировать будет Ислам. Но я думаю, что Чарльз одержит победу нокаутом», — приводит слова Альдо MMA Fighting.

Поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

Лучшие фото и видео о боях Яна и Махачева — в нашем канале Чемп.Fights.

UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022