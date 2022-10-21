Адесанья сделал прогноз на бой Стерлинг — Диллашоу

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мнением о том, кто станет победителем боя между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу.
«Я бы поставил на липкого парня. Я действительно был впечатлён тем, как Алджамейну удавалось постоянно прилипать к Петру Яну. При этом Пётр точно знал, что будет пытаться сделать Стерлинг, но всё равно не мог избавиться от него. Так что я ставлю на победу Стерлинга», — приводит слова Адесаньи MMA Junkie.
Поединок между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу станет со-главным событием турнира UFC 280, который пройдёт в Абу-Даби 22 октября.
Стерлинг является действующим чемпионом UFC в своём весе. В апреле 2022 года Алджамейн одержал победу над россиянином Петром Яном.
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