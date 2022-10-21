Адесанья сделал прогноз на бой Стерлинг — Диллашоу

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мнением о том, кто станет победителем боя между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу.



«Я бы поставил на липкого парня. Я действительно был впечатлён тем, как Алджамейну удавалось постоянно прилипать к Петру Яну. При этом Пётр точно знал, что будет пытаться сделать Стерлинг, но всё равно не мог избавиться от него. Так что я ставлю на победу Стерлинга», — приводит слова Адесаньи MMA Junkie.



Поединок между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу станет со-главным событием турнира UFC 280, который пройдёт в Абу-Даби 22 октября.



Стерлинг является действующим чемпионом UFC в своём весе. В апреле 2022 года Алджамейн одержал победу над россиянином Петром Яном.



Лучшие фото и видео о боях Яна и Махачева — в нашем канале Чемп.Fights.

Новость по теме «Читер надерёт тебе задницу». Диллашоу обратился к Стерлингу