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Ян: О’Мэлли тоже не с улицы пришёл

Ян: О’Мэлли тоже не с улицы пришёл
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался о претендентском поединке с американцем Шоном О’Мэлли.

«О’Мэлли опасен везде по чуть-чуть. Он тоже не с улицы пришёл. Тренируется, какие-то навыки имеет. Топ-5 соперников были уже заняты. Думал, с кем встретиться, а Шон как раз изъязвил желание провести бой. Идея заинтересовала UFC, и так как он является их протеже, они организовали бой, а мы ответили согласием», — приводит слова Яна «Матч ТВ».

Бой между Петром Яном и Шоном О’Мэлли состоится в рамках UFC 280. Турнир пройдёт в Абу-Даби 22 октября. Президент UFC Дана Уайт уже подтвердил, что победитель этого боя получит титульный поединок с победителем пары Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу.

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