Мокаев: через два боя подерусь за чемпионский пояс

Боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, представляющий Великобританию, оценил свои шансы на титульный поединок в своей весовой категории.



Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе, рассчитывает на возможность подраться за титул уже через два боя.



«Я думаю, мне нужно ещё больше финишей. В первом бою мне удалось финишировать соперника, во втором было уже трудно тактически. Сейчас я должен завершить бой с Гордоном досрочно, чтобы подняться в топ-15. И через два боя я уже буду драться за пояс чемпиона. Возможно, за временный», — приводит слова Мокаева MMA.Metaratings.



На турнире UFC 280 Мухаммад Мокаев проведёт бой с 32-летним Малкольмом Гордоном. На счету Мухаммада восемь побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения.

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