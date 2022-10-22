Мокаев: через два боя подерусь за чемпионский пояс

Боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, представляющий Великобританию, оценил свои шансы на титульный поединок в своей весовой категории.
Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе, рассчитывает на возможность подраться за титул уже через два боя.
«Я думаю, мне нужно ещё больше финишей. В первом бою мне удалось финишировать соперника, во втором было уже трудно тактически. Сейчас я должен завершить бой с Гордоном досрочно, чтобы подняться в топ-15. И через два боя я уже буду драться за пояс чемпиона. Возможно, за временный», — приводит слова Мокаева MMA.Metaratings.
На турнире UFC 280 Мухаммад Мокаев проведёт бой с 32-летним Малкольмом Гордоном. На счету Мухаммада восемь побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения.
Лучшие фото и видео о боях Яна и Махачева — в нашем канале Чемп.Fights.
- 22 октября 2022
-
00:53
-
00:08
- 21 октября 2022
-
23:55
-
23:31
-
22:39
-
21:52
-
21:29
-
20:32
-
20:14
-
19:38
-
19:14
-
19:03
-
18:21
-
17:53
-
16:53
-
14:46
-
14:33
-
12:57
-
12:40
-
12:13
-
12:05
-
11:51
-
11:32
-
11:25
-
11:18
-
11:03
-
10:48
-
10:45
-
10:31
-
10:17
-
10:04
-
09:46
-
09:31
-
09:19
-
08:21