Чендлер поделился прогнозом на бой Стерлинг — Диллашоу
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств в лёгком весе Майкл Чендлер поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом UFC в лёгком весе Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу.
«Если честно, если просто выбирать победителя в этом бою, то я бы поставил на Алджамейна. Вероятно, он останется чемпионом в своём дивизионе. Однако у Ти Джея хорошая выносливость, так что посмотрим. Но всё же думаю, Стерлинг вымотает его, а потом задушит», — приводит слова Чендлера MMA Fighting.
Поединок между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу станет со-главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби.
Лучшие фото и видео о боях Яна и Махачева в нашем канале Чемп.Fights.
Комментарии
- 22 октября 2022
-
00:53
-
00:08
- 21 октября 2022
-
23:55
-
23:31
-
22:39
-
21:52
-
21:29
-
20:32
-
20:14
-
19:38
-
19:14
-
19:03
-
18:21
-
17:53
-
16:53
-
14:46
-
14:33
-
12:57
-
12:40
-
12:13
-
12:05
-
11:51
-
11:32
-
11:25
-
11:18
-
11:03
-
10:48
-
10:45
-
10:31
-
10:17
-
10:04
-
09:46
-
09:31
-
09:19
-
08:21
Партнерский контент