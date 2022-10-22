Чендлер поделился прогнозом на бой Стерлинг — Диллашоу

Американский боец смешанных единоборств в лёгком весе Майкл Чендлер поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом UFC в лёгком весе Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу.



«Если честно, если просто выбирать победителя в этом бою, то я бы поставил на Алджамейна. Вероятно, он останется чемпионом в своём дивизионе. Однако у Ти Джея хорошая выносливость, так что посмотрим. Но всё же думаю, Стерлинг вымотает его, а потом задушит», — приводит слова Чендлера MMA Fighting.



Поединок между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу станет со-главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби.



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