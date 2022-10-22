Смит: О'Мэлли очень умён в подборе оппонентов, так как Ян самый легкий соперник из элиты

Бывший претендент за звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит высказался о предстоящем поединке 27-летнего американца Шона О’Мэлли с 29-летним россиянином Петром Яном в легчайшем весе на турнире UFC 280.

«Я думаю, что Шон О'Мэлли очень умён в подборе оппонентов. Он очень, очень расчётлив, и я не говорю это как оскорбление. Я думаю, что большему количеству людей, возможно, нужно лучше относиться к этому.

Может быть, мой путь драться с кем угодно, в любое время, в любом месте, — не самый лучший путь к успеху. Для Шона это самый большой бой с парнем с самым большим именем за самые большие деньги, и в тоже время, это самый простой из возможных элитных бойцов. Я скажу вам, что есть много парней, которые стоят рангом ниже Петра Яна, с которыми О'Мэлли пришлось бы труднее.

Я думаю, что стилистически Ян – хороший соперник для такого парня, как Шон О'Мэлли. Он ниже ростом, он коренастее, у него действительно большой недостаток в досягаемости. Я думаю, то, как он дерётся, благоприятствует стилю Шона О'Мэлли. Существует мир, в котором вы можете увидеть, как Шон О'Мэлли переигрывает Петра Яна.

Вы посмотрите на Алджамейна Стерлинга, или на Ти Джея Диллашоу, это все очень, очень сложные соперники для Шона О'Мэлли. Петр Ян из всех них, наверное, самый лёгкий», — приводит слова Смита MMA Fighting.

Напомним, бой между Шоном О’Мэлли и Петром Яном состоится уже сегодня, в субботу, 22 октября. Начало главного карда запланировано на 21:00 мск.

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