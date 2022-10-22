Пётр Ян: мой предстоящий поединок с О’Мэлли обсуждают больше, чем титульный бой Стерлинга

29-летний российский боец UFC легчайшей весовой категории Пётр Ян высказался о предстоящем поединке с 27-летним представителем США Шоном О’Мэлли на турнире UFC 280, на котором состоится и титульный поединок в этой весовой категории между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу.
«Выступление в одном карде со Стерлингом? На самом деле, меня это не волнует. Это даже к лучшему, что получилось так. Я считаю, что мой предстоящий поединок с Шоном О’Мэлли даже важнее, чем титульный бой Алджамэйна с Диллашоу. Наш бой больше обсуждают, у нас больше шумихи, чем у них», — цитирует Яна MMA Fighting со ссылкой на подкаст The MMA Hour.
Напомним, бой между Шоном О’Мэлли и Петром Яном состоится уже сегодня, в субботу, 22 октября. Начало главного карда запланировано на 21:00 мск.
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Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями.
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