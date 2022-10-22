Пимблетт: не могу поверить, что Оливейру считают аутсайдером в бою с Махачевым

27-летний британский боец Пэдди Пимблетт, выступающий в лёгком дивизионе UFC, высказался о предстоящем титульном поединке в этой весовой категории между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Я не могу поверить, что Оливейра – аутсайдер в этом бою. Я просто не понимаю этого. Люди, которых он побеждал один за другим, или вспомнить хотя бы, что он сделал с Тони Фергюсоном, я не понимаю, почему он аутсайдер. Выглядит так, будто я пытаюсь найти справедливость? Понимаете к чему я?
Мне нравится, когда Чарльз побеждает. Он один из моих любимых бойцов, за которым я наблюдаю. Он великолепен. Но я вижу победу Ислама только в том случае, если он будет сидеть на нём верхом в течение пяти раундов, и я не вижу, чтобы кто-то делал это с Чарльзом.
Я думаю, что Чарльз добьётся досрочной победы за три раунда. Если дело дойдёт до решения, то победа будет за Махачевым. Я просто думаю, что Оливейра сражался с противниками более высокого калибра. Он знает, как пережить эти трудные времена», — приводит слова Пимблетта MMAJunkie.
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Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280.
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