Махачев опубликовал пост накануне титульного боя с Оливейрой

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев опубликовал в своих социальных сетях пост накануне титульного боя с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Махачев дал обещание приложить все усилия, чтобы завоевать чемпионский пояс.

«Завтра сделаю всё, чтобы стать чемпионом», — написал Махачев.

Напомним, сегодня, 22 октября мск, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном бою которого сразятся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Бойцы поспорят за чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведёт «Чемпионат».

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Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280.