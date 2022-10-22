Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву перед боем в UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Исламу Махачеву после дуэли взглядов в рамках его титульного боя с бразильцем Чарльзом Оливейрой.



«Отлично, брат. Теперь просто делай», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.



Напомним, сегодня, 22 октября мск, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном бою которого сразятся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Бойцы поспорят за чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведёт «Чемпионат».



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Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280.