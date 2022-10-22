Стерлинг: мой переход в полулёгкий вес неизбежен
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг считает, что в будущем ему в любом случае придётся подняться в полулёгкую весовую категорию.
«Думаю, это неизбежно. Мне с каждым разом всё сложнее укладываться в вес для боёв в легчайшем дивизионе. В последние две недели пришлось очень много трудиться, и я начинаю концентрироваться на весе вместо того, чтобы тренироваться и готовиться к бою. А потом страдает выносливость.
Хочу одержать как можно больше побед, ставить рекорды и войти в историю. Ну и заработать. Хочу запомниться одним из лучших бойцов в легчайшем весе», — приводит слова Стерлинга MMA Junkie.
22 октября в Абу-Даби на турнире UFC 280 Алджамейн Стерлинг проведёт бой с Ти Джеем Диллашоу.
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