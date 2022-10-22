Оливейра: мне сделали операцию на глаза, теперь я вижу идеально и нокаутирую Махачева

Бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра рассказал, что сделал операцию по коррекции зрения незадолго до турнира UFC 280.

«Мне сделали операцию на глаза, теперь я вижу идеально на 100%. Я вижу всё и собираюсь нокаутировать Ислама в первом раунде. Потом мы отпразднуем это», — приводит слова Оливейры BJ Penn.

Напомним, сегодня, 22 октября мск, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном бою которого сразятся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Бойцы поспорят за чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведёт «Чемпионат».



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Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280.