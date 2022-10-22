Хасбик в шуточном поединке отобрал у Волкановски чемпионский пояс

Пресс-служба UFC выпустила новый видеоролик с участием дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова, известного многим как Хасбик. Вместе с ним в ролике снялся чемпион UFC в лёгком весе Алекс Волкановски.
На видео Хасбик заходит в помещение, где сидит Волкановски, после чего нападает на австралийского бойца, сбивает его с ног и продолжает избивать. Затем Хасбик отбирает у Алекса его чемпионский пояс.
Хасбик избивает Волкановски
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на официальном Youtube-канале UFC.
Ранее Хасбик в своих социальных сетях подтвердил, что действительно подписал долгосрочный контракт с UFC, детали которого будут разглашены в конце года. Промоушен уже начал выпускать одежду, посвящённую блогеру.
22 октября в Абу-Даби пройдёт турнир UFC 280, на котором Алекс Волкановски будет запасным бойцом в главном поединке вечера между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
- 22 октября 2022
-
12:11
-
11:56
-
11:37
-
11:26
-
11:20
-
10:59
-
10:30
-
10:23
-
10:04
-
09:40
-
09:22
-
09:11
-
08:50
-
08:00
-
04:44
-
03:32
-
02:14
-
00:53
-
00:08
- 21 октября 2022
-
23:55
-
23:31
-
22:39
-
21:52
-
21:29
-
20:32
-
20:14
-
19:38
-
19:14
-
19:03
-
18:21
-
17:53
-
16:53
-
14:46
-
14:33
-
12:57