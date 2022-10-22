Хасбик в шуточном поединке отобрал у Волкановски чемпионский пояс

Пресс-служба UFC выпустила новый видеоролик с участием дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова, известного многим как Хасбик. Вместе с ним в ролике снялся чемпион UFC в лёгком весе Алекс Волкановски.



На видео Хасбик заходит в помещение, где сидит Волкановски, после чего нападает на австралийского бойца, сбивает его с ног и продолжает избивать. Затем Хасбик отбирает у Алекса его чемпионский пояс.

Хасбик избивает Волкановски

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на официальном Youtube-канале UFC.

Ранее Хасбик в своих социальных сетях подтвердил, что действительно подписал долгосрочный контракт с UFC, детали которого будут разглашены в конце года. Промоушен уже начал выпускать одежду, посвящённую блогеру.



22 октября в Абу-Даби пройдёт турнир UFC 280, на котором Алекс Волкановски будет запасным бойцом в главном поединке вечера между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.