Дана Уайт выразил надежду, что Хабиб возобновит карьеру для боя с Оливейрой

Президент UFC Дана Уайт выразил надежду, что экс-чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возобновит спортивную карьеру ради поединка с бразильским бойцом смешанного стиля Чарльзом Оливейрой.

Россиянин объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Единственный способ, чтобы положить конец разговорам вокруг это боя, — организовать поединок Нурмагомедова с Оливейрой. Это может произойти, если Хабиб ради этого возобновит карьеру. Будем надеяться, что мы сможем это сделать», — приводит слова Уайта Low Kick MMA.

Напомним, сегодня, 22 октября мск, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном бою которого сразятся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Бойцы поспорят за чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведёт «Чемпионат».



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