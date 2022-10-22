Фьюри: Усик победил бодибилдера, и его стали считать убийцей. Я так не думаю

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался об украинском боксёре Александре Усике, вспомнив его бой с Дереком Чисорой.



«Чисора отлично выступил против Усика. И могу я сказать, кто вообще такой, чёрт возьми, этот Усик? Пока он не победил Энтони Джошуа не так давно, люди даже не знали его имени. Он был маленьким тяжеловесом, который не собирался биться с Эй Джеем. Но теперь он победил большого бодибилдера, и его внезапно начали считать убийцей. Я так не думаю.



Оцениваю Чисору так же высоко, как Усика, и буду усердно тренироваться перед этим боем. Я не стану недооценивать Дерека. Мы собираемся подраться, это будет хороший бой. Он не уклоняется, а я не убегаю, так что кто-то может пропустить удар», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

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