Стерлинг объяснил, почему считает Шона О'Мэлли фаворитом в бою с Петром Яном

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг объяснил, почему считает американца Шона О'Мэлли фаворитом в бою с россиянином Петром Яном на турнире UFC 280. По мнению Стерлинга, О'Мэлли может наказать Яна за слишком агрессивное начало поединка и будет иметь преимущество за счёт хорошей работы ногами.
«Это беспроигрышный вариант для О'Мэлли. Думаю, в трёхраундовом бою его шансы на победу возрастают в разы. Ян начинает медленно. Если он сразу действует слишком агрессивно, как это было со мной в первом раунде, то его быстро ставят на место, и потом он старается поймать соперника на контратаках.
Такое начало будет явной ошибкой для Петра, потому что Шон слишком хорош, у него отличная работа ногами. Я думаю, у него есть всё необходимое для победы», — приводит слова Стерлинга MMA Fighting.
Напомним, сегодня, 22 октября мск, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном бою которого сразятся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Бойцы поспорят за чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Также в главном карде состоится поединок Петра Яна и Шона О’Мэлли.
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