Биспинг: ставлю деньги на Оливейру! Он победит Ислама нокаутом или добиванием

Бывший боец UFC Майкл Биспинг поделился ожиданиями от предстоящего поединка за титул чемпиона в лёгком весе между российским бойцом смешанных единоборств Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.



«Бой может пройти всю дистанцию, а может завершиться досрочно. Но, если спросить меня, я ставлю свои деньги на Чарльза Оливейру! Думаю, он победит нокаутом или добиванием на земле в конце времени боя», — заявил Биспинг на своём YouTube-канале.



Титульный поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.



На счету Ислама Махачева 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел одно поражение. У Оливейры 33 победы при восьми поражениях.



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