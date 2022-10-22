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Биспинг: ставлю деньги на Оливейру! Он победит Ислама нокаутом или добиванием

Биспинг: ставлю деньги на Оливейру! Он победит Ислама нокаутом или добиванием
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Бывший боец UFC Майкл Биспинг поделился ожиданиями от предстоящего поединка за титул чемпиона в лёгком весе между российским бойцом смешанных единоборств Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Бой может пройти всю дистанцию, а может завершиться досрочно. Но, если спросить меня, я ставлю свои деньги на Чарльза Оливейру! Думаю, он победит нокаутом или добиванием на земле в конце времени боя», — заявил Биспинг на своём YouTube-канале.

Титульный поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

На счету Ислама Махачева 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел одно поражение. У Оливейры 33 победы при восьми поражениях.

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UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE
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