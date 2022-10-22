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Стало известно имя соперника Пэдди Пимблетта на UFC 282

Стало известно имя соперника Пэдди Пимблетта на UFC 282
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UFC объявила имя следующего соперника Пэдди Пимблетта. Британец проведёт поединок с американским бойцом смешанных единоборств Джаредом Гордоном. Бой состоится в декабре этого года в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе (США).

Пимблетта (19-3 ММА, 3-0 UFC) многие признают восходящей звёздой UFC, и впервые за свою карьеру в промоушене он проведёт бой в номерном турнире. Поединок с Джаредом Гордоном (19-5 ММА, 7-4 UFC) пройдёт в лёгком весе и запланирован на 10 декабря.

Пимблетт и Гордон открыто заявляли о желании подраться друг с другом в течение года, но до организации боя дело дошло только сейчас. Пэдди дебютировал в UFC в сентябре 2021 года и с тех пор одержал три досрочные победы. Гордон выиграл последние четыре из пяти боёв, все победы были одержаны судейским решением.

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