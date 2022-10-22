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Пимблетт назвал единственный сценарий, в котором Махачев может победить Оливейру

Пимблетт назвал единственный сценарий, в котором Махачев может победить Оливейру
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Британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт считает, что у Ислама Махачева практически нет шансов на победу в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я просто не могу поверить, что Оливейра будет андердогом в этом бою. Не понимаю, как это. Он финишировал 11 человек подряд, расправился с Тони Фергюсоном. Почему он аутсайдер? Я хочу быть справедливым, поймите.

Мне бы хотелось, чтобы победил Чарльз. Это один из любимых моих бойцов. Единственный шанс Ислама победить — сидеть на Оливейре все пять раундов. Но я сомневаюсь, что кто-то может это сделать с Чарльзом», — заявил Пимблетт на своём YouTube-канале.

Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры пройдёт 22 октября в Абу-Даби на турнире UFC.

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