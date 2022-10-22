Гвоздик объяснил, почему нанимается спарринг-партнёром к соперникам Бивола

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о помощи в подготовке последним соперникам россиянина Дмитрия Бивола – мексиканцам Саулю Альваресу и Хильберто Рамиресу.

«Меня приглашают, потому что люди видят какие-то сходства, хотя мне так не кажется. На самом деле, я не стараюсь ничего копировать, а делаю то, что у меня получается. Не так просто с таким спортсменом [Рамиресом] ещё кого-то копировать. Хочется самому меньше по голове получить, поэтому делаю то, что могу.

Так же было и с Альваресом. Меня пригласили, потому что видят во мне определённые сходства в манере. Хотя, опять же повторюсь, мне так не кажется, но им виднее. Я вроде как хейтер Бивола, но на самом деле нет. Приглашают – я иду», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу SnowQueenLA.

Напомним, чемпионский поединок между Биволом и Рамиресом состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит боксёрский вечер от промоушена Matchroom.