Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гвоздик объяснил, почему нанимается спарринг-партнёром к соперникам Бивола

Гвоздик объяснил, почему нанимается спарринг-партнёром к соперникам Бивола
Комментарии

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о помощи в подготовке последним соперникам россиянина Дмитрия Бивола – мексиканцам Саулю Альваресу и Хильберто Рамиресу.

«Меня приглашают, потому что люди видят какие-то сходства, хотя мне так не кажется. На самом деле, я не стараюсь ничего копировать, а делаю то, что у меня получается. Не так просто с таким спортсменом [Рамиресом] ещё кого-то копировать. Хочется самому меньше по голове получить, поэтому делаю то, что могу.

Так же было и с Альваресом. Меня пригласили, потому что видят во мне определённые сходства в манере. Хотя, опять же повторюсь, мне так не кажется, но им виднее. Я вроде как хейтер Бивола, но на самом деле нет. Приглашают – я иду», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу SnowQueenLA.

Напомним, чемпионский поединок между Биволом и Рамиресом состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит боксёрский вечер от промоушена Matchroom.

Новость по теме
Дмитрий Бивол выделил сильные стороны Хильберто Рамиреса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022