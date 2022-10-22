Махачев ответил на вопрос, бросит ли вызов Макгрегору в случае победы над Оливейрой

Российский претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев сказал, готов ли бросить вызов звёздному ирландцу Конору Макгрегору в случае победы в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится сегодня, 22 октября, на турнире UFC 280.

«Пока что Макгрегор только и делает, что пишет в социальных сетях. Он постоянно там сидит, потому что о нём уже почти никто не помнит. И он пытается написать что-то, о чём бы заговорили. Я не верю, что он вернётся.

Каждый пытается вызвать Конора. Я же не буду бросать ему вызов после выступления. Потому что я хочу сражаться с бойцами, заслуживающими бороться за чемпионский титул. Это Матеуш Гамрот и Бенеил Дариуш», – сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast.