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Шара Буллет назвал фаворита боя Махачева и Оливейры

Шара Буллет назвал фаворита боя Махачева и Оливейры
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28-летний российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«У Махачева есть все шансы победить. У него есть прессинг в борьбе, давление, он любит в борьбе доминировать. Я думаю, Ислам как минимум будет по очкам вести первые три раунда. Если Чарльз не сделает болевой или в ударке не последует сокрушительный удар. В 4–5-м раундах будет решаться, чья выносливость сильнее. Три раунда по очкам Ислам заберёт, а четвёртый и пятый будем смотреть. Я надеюсь, Ислам хорошо прошёл акклиматизацию. Я не видел его в пятираундовых серьёзных боях, будет интересно понаблюдать. Чарльз уже прошёл огонь и воду, и у него много поражений. Ничего страшного, если у него будет ещё одно поражение», — сказал Шарабутдин Магомедов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Бой Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

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