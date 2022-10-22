Мухаммад Мокаев досрочно победил Малкольма Гордона на UFC 280

Завершился поединок предварительного карда турнира UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев (8-0) встретился с канадцем Малкольмом Гордоном (14-5).

Гордон со старта попытался навязать Мокаеву рубку в стойке, однако раз за разом оказывался на полу, где британец имел преимущество, но во второй половине боя подстроился и смог создать конкуренцию в борьбе. В концовке третьего раунда Мокаев успешно вышел на болевой приём и завершил поединок.

UFC 280. Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу

Пётр Ян — Шон О’Мэлли

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро



Предварительный кард:

Белал Мухаммад — Шон Брэди

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо

Волкан Оздемир — Никита Крылов

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон;

Мухаммад Мокаев победил Малкольма Гордона болевым приёмом в третьем раунде

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