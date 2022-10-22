Мокаев прокомментировал победу над Гордоном на UFC 280

Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев (9-0) прокомментировал досрочную победу над канадцем Малкольмом Гордоном (14-6) на турнире UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, Мокаев победил удушающим приёмом в третьем раунде.

«Получилось сложнее, чем я ожидал. Десять лет разницы между нами. Это мой первый бой в UFC за полгода. У меня лучшая команда и просто невероятная поддержка. Я чувствую себя очень комфортно в борьбе, поэтому никаких проблем у меня не было.

Уверен, моё выступление поможет мне сразиться с соперником рейтингом повыше. Хочу обратиться ко всему Северному Кавказу: сейчас тяжёлая обстановка, желаю всем здоровья и терпения!» – сказал боец после выступления.