Александр Гвоздик назвал главные козыри Рамиреса в бою с Биволом

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик назвал главные козыри мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO) в титульном поединке с россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO), который состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Во-первых, Рамирес большой. Я думаю, Дмитрий с такими высокими ребятами не боксировал. Это будет для него впервые.

Второй большой козырь для Рамиреса в том, что он левша. Тут уже кто как… Кто-то с левшами хорошо боксирует, кто-то – похуже. Но всё-таки это, наверное, козырь, потому что мы 90% времени проводим с правшами. Ну и, извините, у него 44 боя, и все победы. Он уверен в себе, и с каждым днём с ним становится всё сложнее и сложнее [спарринговать]», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу SnowQueenLA.