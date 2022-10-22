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Девушка-боец жёстко ударила соперницу запрещённым приёмом на UFC 280. Фото

Девушка-боец жёстко ударила соперницу запрещённым приёмом на UFC 280. Фото
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Не без инцидента прошёл дебютный поединок турнира UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

В бою шведки Лины Лансберг и бразильянки Карол Розы последняя, прижав соперницу к сетке, ударила её запрещённым ударом коленом в голову, поскольку Лансберг находилась тремя точками опоры на канвасе. С Розы было снято очко, однако, несмотря на это, она победила раздельным судейским решением (29-27, 29-27, 28-28).

UFC 280. Основной кард:
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу
Пётр Ян — Шон О’Мэлли
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро

Предварительный кард:
Белал Мухаммад — Шон Брэди
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо
Волкан Оздемир — Никита Крылов
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей
Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей
Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде
Карол Роза — Лина Лансберг — победа Розы раздельным решением судей

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