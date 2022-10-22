«Он особенный талант и будущий чемпион». Том Аспиналл прокомментировал победу Мокаева

Британский боец UFC Том Аспиналл отреагировал на победу соотечественника Мухаммада Мокаева на турнире UFC 280 в Абу-Даби.



«Я знаком с Мухаммадом Мокаевым с 12 лет. Он особенный талант и особенный человек. Он точно будущий чемпион», — написал Аспиналл в своих социальных сетях.



Напомним, на турнире UFC 280 в Абу-Даби Мокаев встретился с канадцем Малкольмом Гордоном (14-5).



Гордон со старта попытался навязать Мокаеву рубку в стойке, однако раз за разом оказывался на полу, где британец имел преимущество, но во второй половине боя подстроился и смог создать конкуренцию в борьбе. В концовке третьего раунда Мокаев успешно вышел на болевой приём и завершил поединок.

UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу

Пётр Ян — Шон О’Мэлли

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро



Предварительный кард:



Белал Мухаммад — Шон Брэди

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо

Волкан Оздемир — Никита Крылов

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде

Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Росы раздельным решением судей.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280: