Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он особенный талант и будущий чемпион». Том Аспиналл прокомментировал победу Мокаева

«Он особенный талант и будущий чемпион». Том Аспиналл прокомментировал победу Мокаева
Комментарии

Британский боец UFC Том Аспиналл отреагировал на победу соотечественника Мухаммада Мокаева на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Я знаком с Мухаммадом Мокаевым с 12 лет. Он особенный талант и особенный человек. Он точно будущий чемпион», — написал Аспиналл в своих социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC 280 в Абу-Даби Мокаев встретился с канадцем Малкольмом Гордоном (14-5).

Гордон со старта попытался навязать Мокаеву рубку в стойке, однако раз за разом оказывался на полу, где британец имел преимущество, но во второй половине боя подстроился и смог создать конкуренцию в борьбе. В концовке третьего раунда Мокаев успешно вышел на болевой приём и завершил поединок.

UFC 280

Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу
Пётр Ян — Шон О’Мэлли
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро

Предварительный кард:

Белал Мухаммад — Шон Брэди
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо
Волкан Оздемир — Никита Крылов
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;
Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей
Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде
Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Росы раздельным решением судей.

UFC 280: Махачев — Оливейра. Главный бой года за наследие Хабиба! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Главный бой года за наследие Хабиба! LIVE

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022