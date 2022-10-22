С двоюродного брата Хабиба не сняли балл за запрещённый удар коленом в бою с Омаргаджиевым

В поединке между российским бойцом смешанных единоборств Абубакаром Нурмагомедовым и его соотечественником Гаджи Омаргаджиевым двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова нанёс запрещённый удар коленом.



Примечательно, что судьи никак не отреагировали на этот инцидент, однако в первом бою вечера UFC 280 Кэрол Роса нарушила правила, ударив коленом соперницу, которая тремя конечностями была на канвасе, и с неё сняли балл.



На момент написания заметки в поединке Абубакара Нурмагомедова и Гаджи Омаргаджиева идёт третий раунд.



UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу

Пётр Ян — Шон О’Мэлли

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро



Предварительный кард:



Белал Мухаммад — Шон Брэди

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо

Волкан Оздемир — Никита Крылов

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде

Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Росы раздельным решением судей.