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С двоюродного брата Хабиба не сняли балл за запрещённый удар коленом в бою с Омаргаджиевым

С двоюродного брата Хабиба не сняли балл за запрещённый удар коленом в бою с Омаргаджиевым
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В поединке между российским бойцом смешанных единоборств Абубакаром Нурмагомедовым и его соотечественником Гаджи Омаргаджиевым двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова нанёс запрещённый удар коленом.

Примечательно, что судьи никак не отреагировали на этот инцидент, однако в первом бою вечера UFC 280 Кэрол Роса нарушила правила, ударив коленом соперницу, которая тремя конечностями была на канвасе, и с неё сняли балл.

На момент написания заметки в поединке Абубакара Нурмагомедова и Гаджи Омаргаджиева идёт третий раунд.

UFC 280

Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу
Пётр Ян — Шон О’Мэлли
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро

Предварительный кард:

Белал Мухаммад — Шон Брэди
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо
Волкан Оздемир — Никита Крылов
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;
Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей
Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде
Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Росы раздельным решением судей.

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