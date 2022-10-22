С двоюродного брата Хабиба не сняли балл за запрещённый удар коленом в бою с Омаргаджиевым

В поединке между российским бойцом смешанных единоборств Абубакаром Нурмагомедовым и его соотечественником Гаджи Омаргаджиевым двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова нанёс запрещённый удар коленом.
Примечательно, что судьи никак не отреагировали на этот инцидент, однако в первом бою вечера UFC 280 Кэрол Роса нарушила правила, ударив коленом соперницу, которая тремя конечностями была на канвасе, и с неё сняли балл.
На момент написания заметки в поединке Абубакара Нурмагомедова и Гаджи Омаргаджиева идёт третий раунд.
UFC 280
Основной кард:
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу
Пётр Ян — Шон О’Мэлли
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро
Предварительный кард:
Белал Мухаммад — Шон Брэди
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо
Волкан Оздемир — Никита Крылов
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;
Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей
Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде
Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Росы раздельным решением судей.
- 22 октября 2022
-
19:49
-
19:44
-
19:40
-
19:33
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:49
-
18:42
-
18:35
-
18:10
-
18:04
-
17:57
-
16:56
-
16:55
-
15:48
-
15:40
-
15:40
-
14:36
-
14:00
-
13:57
-
12:11
-
11:56
-
11:37
-
11:26
-
11:20
-
10:59
-
10:30
-
10:23
-
10:04
-
09:40
-
09:22
-
09:11
-
08:50
-
08:00