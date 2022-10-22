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Абубакар Нурмагомедов победил Омаргаджиева единогласным решением судей

Абубакар Нурмагомедов победил Омаргаджиева единогласным решением судей
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Завершился поединок предварительного карда турнира UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Абубакар Нурмагомедов (16-3) встретился с соотечественником Гаджи Омаргаджиевым (13-1).

Бойцы неспешно начали поединок. Нурмагомедов занял центр ринга, однако уже в середине первого раунда бойцы перевели схватку на землю. Последующие раунды прошли конкурентной борьбе. Победу единогласным решением судей одержал Абубакар Нурмагомедов.

UFC 280. Основной кард:
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу
Пётр Ян — Шон О’Мэлли
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро

Предварительный кард:
Белал Мухаммад — Шон Брэди
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо
Волкан Оздемир — Никита Крылов
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей
Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей
Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде
Кэрол Роса — Лина Лансберг — победа Росы раздельным решением судей

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