Абубакар Нурмагомедов победил Омаргаджиева единогласным решением судей

Завершился поединок предварительного карда турнира UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Абубакар Нурмагомедов (16-3) встретился с соотечественником Гаджи Омаргаджиевым (13-1).

Бойцы неспешно начали поединок. Нурмагомедов занял центр ринга, однако уже в середине первого раунда бойцы перевели схватку на землю. Последующие раунды прошли конкурентной борьбе. Победу единогласным решением судей одержал Абубакар Нурмагомедов.

UFC 280. Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу

Пётр Ян — Шон О’Мэлли

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро



Предварительный кард:

Белал Мухаммад — Шон Брэди

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо

Волкан Оздемир — Никита Крылов

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде

Кэрол Роса — Лина Лансберг — победа Росы раздельным решением судей