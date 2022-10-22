Девушка-боец UFC объяснила, почему нанесла запрещённый удар

Боец UFC Карол Роза объяснила, почему она нанесла запрещённый удар коленом в поединке с шведской спортсменкой Линой Ленсберг.
«Всё произошло очень быстро, в очень напряжённый момент. Я была заряжена и очень хотела её ударить. Вот как это случилось. Но я не знала, что она опирается третьей точкой. Я просто не понимала этого в тот момент. Я была очень заряжена на удар, но у меня не было намерения использовать запрещённый приём. В этот напряжённый момент мне показалось, что самое время нанести удар», — сказала спортсменка после боя.
Напомним, в бою Ленсберг и Розы последняя, прижав соперницу к сетке, ударила её запрещённым ударом коленом в голову, поскольку Ленсберг находилась тремя точками опоры на канвасе. С Розы было снято очко, однако, несмотря на это, она победила раздельным судейским решением (29-27, 29-27, 28-28).
- 22 октября 2022
-
19:49
-
19:44
-
19:40
-
19:33
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:49
-
18:42
-
18:35
-
18:10
-
18:04
-
17:57
-
16:56
-
16:55
-
15:48
-
15:40
-
15:40
-
14:36
-
14:00
-
13:57
-
12:11
-
11:56
-
11:37
-
11:26
-
11:20
-
10:59
-
10:30
-
10:23
-
10:04
-
09:40
-
09:22
-
09:11
-
08:50
-
08:00