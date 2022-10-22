Девушка-боец UFC объяснила, почему нанесла запрещённый удар

Боец UFC Карол Роза объяснила, почему она нанесла запрещённый удар коленом в поединке с шведской спортсменкой Линой Ленсберг.



«Всё произошло очень быстро, в очень напряжённый момент. Я была заряжена и очень хотела её ударить. Вот как это случилось. Но я не знала, что она опирается третьей точкой. Я просто не понимала этого в тот момент. Я была очень заряжена на удар, но у меня не было намерения использовать запрещённый приём. В этот напряжённый момент мне показалось, что самое время нанести удар», — сказала спортсменка после боя.



Напомним, в бою Ленсберг и Розы последняя, прижав соперницу к сетке, ударила её запрещённым ударом коленом в голову, поскольку Ленсберг находилась тремя точками опоры на канвасе. С Розы было снято очко, однако, несмотря на это, она победила раздельным судейским решением (29-27, 29-27, 28-28).

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