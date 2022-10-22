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Никита Крылов победил Волкана Оздемира единогласным решением судей

Никита Крылов победил Волкана Оздемира единогласным решением судей
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Российский боец смешанных единоборств Никита Крылов одержал победу в поединке с швейцарским спортсменом Волканом Оздемиром на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Крылову — 30-27, 29-28, 29-28.

Для Крылова эта победа стала 29-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах в 38 поединках.

Оздемир потерпел седьмое поражение в 25 боях в карьере.

Для Крылова эта победа стала второй подряд — в прошлом поединке он нокаутировал Александра Густафссона.

UFC 280

Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу
Пётр Ян — Шон О’Мэлли
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро

Предварительный кард:

Белал Мухаммад — Шон Брэйди
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо
Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей
Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей
Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде
Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей

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