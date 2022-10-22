Никита Крылов победил Волкана Оздемира единогласным решением судей

Российский боец смешанных единоборств Никита Крылов одержал победу в поединке с швейцарским спортсменом Волканом Оздемиром на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Крылову — 30-27, 29-28, 29-28.



Для Крылова эта победа стала 29-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах в 38 поединках.



Оздемир потерпел седьмое поражение в 25 боях в карьере.



Для Крылова эта победа стала второй подряд — в прошлом поединке он нокаутировал Александра Густафссона.



UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу

Пётр Ян — Шон О’Мэлли

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро



Предварительный кард:



Белал Мухаммад — Шон Брэйди

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо

Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде

Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей