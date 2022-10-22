Абубакар Нурмагомедов прокомментировал вторую победу в UFC
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Абубакар Нурмагомедов (17-3) прокомментировал победу над соотечественником Гаджи Омаргаджиевым (14-2) на турнире UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, Нурмагомедов победил единогласным судейским решением, одержав дебютную победу в сильнейшей организации мира.
«Сегодняшняя победа, конечно, лучше, чем поражение. Особо вкуса победы не чувствую, потому что дрался с парнем из моего родного края, Махачкалы, из Дагестана. У нас очень много общих знакомых. Но это такой вид спорта, всякое бывает. Мог бы я проиграть. Но двигаемся вперёд, спасибо всем, кто переживал. Будем трудиться, идти вперёд», – сказал боец после выступления.
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