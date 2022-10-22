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Крылов прокомментировал победу над Оздемиром на UFC 280

Крылов прокомментировал победу над Оздемиром на UFC 280
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Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Никита Крылов (28-9) прокомментировал победу над швейцарским экс-претендентом на титул Волканом Оздемиром (18-7) на турнире UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Крылов победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Всем привет! Огромное спасибо за поддержку. Очень рад, что получилось одержать победу в этом бою. Всех люблю, всех обнимаю, счастья-радости желаю!» – сказал боец после выступления.

Напомним, в главном бою турнира UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул в лёгком весе (до 70 кг) организации.

Ранее свою победу на UFC 280 прокомментировал Абубакар Нурмагомедов.

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