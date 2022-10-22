Махмуд Мурадов проиграл бразильцу Борральо на UFC 280

Завершился поединок предварительного карда турнира UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Узбекский боец среднего веса (до 84 кг) Махмуд Мурадов (25-7) встретился с бразильцем Кайо Борральо (12-1). Победу по итогам трёх раундов одержал Борральо.

UFC 280. Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу

Пётр Ян — Шон О’Мэлли

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро



Предварительный кард:

Белал Мухаммад — Шон Брэйди

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо – победа Борральо единогласным решением судей

Волкан Оздемир — Никита Крылов – победа Крылова единогласным решением судей

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев – победа Нурмагомедова единогласным решением судей

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон – победа Петросяна единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон – победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде

Карол Роза — Лина Ленсберг – победа Розы раздельным решением судей