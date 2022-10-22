Махмуд Мурадов проиграл бразильцу Борральо на UFC 280

Завершился поединок предварительного карда турнира UFC 280, который в настоящий момент проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Узбекский боец среднего веса (до 84 кг) Махмуд Мурадов (25-7) встретился с бразильцем Кайо Борральо (12-1). Победу по итогам трёх раундов одержал Борральо.
UFC 280. Основной кард:
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу
Пётр Ян — Шон О’Мэлли
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро
Предварительный кард:
Белал Мухаммад — Шон Брэйди
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо – победа Борральо единогласным решением судей
Волкан Оздемир — Никита Крылов – победа Крылова единогласным решением судей
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев – победа Нурмагомедова единогласным решением судей
Армен Петросян — Эй-Джей Добсон – победа Петросяна единогласным решением судей
Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон – победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде
Карол Роза — Лина Ленсберг – победа Розы раздельным решением судей
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